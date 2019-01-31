Transferde son olarak Boluspor'la yollarını ayıran tecrübeli kanat oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı'nı 2.5 yıllığına renklerine bağlayan 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 futbolcusuyla vedalaştı.

Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar yaptığı açıklamada, Artun Akçakın ve Hüseyin Cihan Avcu ile yollarını ayırdıklarını söyledi. Kadayıfçılar, "İki futbolcumuza kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Aramızda herhangi bir problem yaşamadan kendileriyle karşılıklı anlaştık ve yollarımızı ayırdık. Hem Artun'a hem de Cihan'a bundan sonraki futbol yaşamlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



