Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom maç sonucu: 50-77

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezonun 6’ncı haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom’u ağırladı. İlk periyot konuk takımın 13-7 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci periyotta ev sahibi ekip, Bruinsma ve Mustafa’nın attığı 3’lüklerle yeniden maça ortak oldu.

Savunmada ve hücumda etkili olan Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk yarıyı 29-25 üstünlükle tamamladı. 3’üncü periyot ise 55-45 Türk Telekom’un üstünlüğüyle bitti. 4’üncü periyotta farkı açan konuk takım sahadan 50-77 üstünlükle ayrıldı.

Muradiye Spor Salonu’ndaki karşılaşmada ev sahibi ekipte Roberson, konuk takımda ise Grant 16 sayıyla oynadı. Bu skorla Manisa BŞB 6 maçta 5’inci mağlubiyetini alırken, Türk Telekom galibiyet sayısını 5’e çıkardı.

SALON: Muradiye Spor Salonu

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Semih Vural, Burak Ciner

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 2, Roberson 16, Gani 2, Cruz 7, Mustafa 8, Mıchalak 6, Yiğit 3, Bruinsma 6, Berkay, Tolga, Ogün, Kaspar,

TÜRK TELEKOM: Boran 3, Rıdvan 5, Semih 5, Taylor 5, Grant 16, Erkan 8, Sestina 12, Bouteille 10, Jones 13, Mehmet, Berk, Alihan

1'İNCİ PERİYOT: 7-13

İLK YARI: 29-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-55

DHA