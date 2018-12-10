Manisa Büyükşehir Belediyespor tırmanışta

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Kahramanmaraşspor'u 4-0 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibi Menemen Belediyespor'un Şanlıurfaspor'a mağlup olmasıyla 2'nci sıraya yükseldi.

Bu sezon sadece ilk haftayı 2'nci basamakta geçiren yeşil-beyazlılar 32 puana ulaşarak zirve yarışında umutlandı. Manisa BŞB bu sezon evinde gösterdiği performansla da rakiplerine adeta kök söktürdü.

Oynadığı 8 maçını 7'sini kazanıp sadece 1'inde berabere kalan Ege temsilcisi, 21 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. Teknik direktör Levent Devrim, "Devreyi iyi bir şekilde bitirip, ikinci yarı da üst sıralarda olacağız" dedi.

MANİSA, (DHA)