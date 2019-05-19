Manisa Büyükşehir Belediyespor tarih yazacak





Geçen sezon 3. Lig'de mutlu sona ulaşıp tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen yeşil-beyazlılar yeni bir tarih yazmak için kenetlendi. Sezon başından beri zirve yarışının içinde olan ancak son haftalarda kaybedilen puanlar yüzünden şampiyonluğu Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'a kaptıran Manisa BŞB'de teknik direktör Taner Taşkın tüm camianın başarıya inandığını söyledi.

Play-Off şampiyonluğuna ulaşmak için önlerinde 2 maç kaldığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Ben takımıma inanıyorum. Elbette süreç çok zorlu geçiyor, bundan sonrası da kolay olmayacak. Fatih Karagümrük'ü ilk maçta evimizde gol yemeden mağlup ettik. Avantajlıyız ama temkinliyiz de. Hiçbirimiz, 'Turu garantiledik' demiyoruz. Sahada herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. Kısmet olursa Manisa'ya ilkleri yaşatmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

Manisa BŞB, yarı finalde Karagümrük'ü geçerse 1. Lig vizesi için Sakaryaspor-Sarıyer eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Sakaryaspor ilk müsabakada evinde Sarıyer'i 4-0 yenerek turun kapısını ardına kadar aralamıştı.



