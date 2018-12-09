Manisa Büyükşehir Belediyespor, Selçuklu Basketbol'u yendi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 9. hafta mücadelesinde Selçuklu Basketbol'u kendi evinde 79-63 skorla mağlup etti.

09 Aralık 2018, Pazar 15:37
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Selçuklu Basketbol'u yendi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 9. hafta mücadelesinde Selçuklu Basketbol'u kendi evinde 79-63 skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi’nin 9. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Spor Salonunda Selçuklu Basketbol ile karşılaştı. Savunmaların hücuma üstünlük sağladığı ilk periyot, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un 16-11 üstünlüğü ile bitti. İkinci periyotta, üçlükler bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu periyodun 5. dakikasında farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 37-26 önde gitti. Maçın üçüncü periyodunda hücum oyununu sürdüren ve sürekli serbest atış çizgisine giden Manisa Büyükşehir Belediyespor, farkı 20 sayıya çıkardı ve üçüncü periyot 59-39 Manisa Büyükşehir Belediyespor’un üstünlüğü ile geçildi. Dördüncü periyotta Selçuklu aradaki sayı farkını indirmeye çalışsa da dev adamlarımız oyunun kontrolünü elinde tuttu ve maçtan 79-63 galip ayrıldı. Maçın sonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi oyuncuları tebrik etti. Taraftarlar da oyuncuları tribüne çağırarak alkışladı.

Maçı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, Asbaşkan Orkun Şıktaşlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve yüzlerce taraftar izledi.

İHA

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