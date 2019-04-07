Manisa Büyükşehir Belediyespor - Menemen Belediyespor: 5-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki zirve mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, lider Menemen Belediyespor'u farklı mağlup etti: 5-1.

Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki mücadeleyi 35 ve 87. dakikalarda Sinan, 49. dakikada Cem, 82. dakikada Erhan ve 84. dakikada İsmail Haktan'ın golleriyle kazanan Manisa temsilcisi, son 4 hafta öncesi lider rakibiyle arasındaki farkı 6 puana indirdi. Alberk'in 41. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişiyle oynayan Menemen'in tek sayısı ise 37. dakikada Veli'den geldi. Hafta içinde evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenildikten sonra Manisa BŞB'ye de deplasmanda kaybederek ağır yara alan Menemen Belediyespor, bu mağlubiyetlere rağmen son 4 haftaya 61 puanla en yakın rakibi Tuzlaspor'un 4 puan önünde girdi.

35. dakikada ev sahibi öne geçti. İsmail Haktan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Erhan'ın pasıyla ceza sahası içine giren Sinan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

37. dakikada skor eşitlendi. Menemen Belediyespor'dan Alberk'in sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Semih'in kafa vuruşunda kaleci Ersel topu çeldi, dönen topu direk dibinde Veli tamamladı: 1-1.

41. dakikada Menemen Belediyespor'da Alberk ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarı 1-1 bitti.

49. dakikada ev sahibi yeniden öne geçti. Cem'in ara pasına ceza sahasında içinde İsmail Haktan'ın sert şutunu kaleci Amir çeldi, pozisyonun devamında Cem kaleciyi avladı: 2-1.

82. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Umut'un pasında topla buluşan Erhan'ın sert şutunda top ağlara gitti: 3-1.

84. dakikada Onur'un sağ kanattan verdiği pasla ceza sahasına giren İsmail Haktan'ın plase vuruşu gol oldu: 4-1.

87.dakikada Zafer'in sağ kanattan verdiği pasla buluşan Sinan, düzgün bir vuruşla skoru ilan etti: 5-1.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Oğuz Terzi (xx), Emrah Ünal (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xx) - Emir (xxx), Onur (xx), Umut Kaya (xxx), Ufukhan (xxx), Cem (xxx) (Dk. 77 Fatih xx), Mehmet Yılmaz (xxx) (Dk. 54 Zafer Şensoy xx), Oğuzhan (xxx), Erhan (xxx), İsmail Haktan (xxx), Sinan (xxxx) (Dk. 88 Mehmet Uysal)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (x) - Semih (xx) (Dk. 78 Umut x), Alberk (x), Veli (xx), Talha (x), Murat (xx), Taşkın (xx), Mahmut (xx) (Dk. 46 Ercan x), Mustafa Şen (xx), Okan (x), Ali (x) (Dk. 58 Hüseyin x)

GOLLER: Dk. 35 ve Dk. 87 Sinan, Dk. 49 Cem, Dk. 82 Erhan, Dk. 84 İsmail Haktan (Manisa BŞB), Dk. 37 Veli (Menemen Bld)

SARI KARTLAR: Alberk, Veli (Menemen Bld), Sinan, Cem, Oğuzhan (Manisa BŞB)

KIRMIZI KART: DK. 41 Alberk (Menemen Bld)

Erhan KASIRGA / MANİSA, (DHA)