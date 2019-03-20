Manisa Büyükşehir Belediyespor kazanıp bekleyecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, kalan maçlarda kazanıp rakiplerin alacakları sonuçları bekleyeceklerini söyledi.

20 Mart 2019, Çarşamba 20:15
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Manisa Büyükşehir Belediyespor kazanıp bekleyecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 haftaya lider Menemen Belediyespor'un 9 puan gerisinde, 49 puanla Play-Off hattında giren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, kalan maçlarda kazanıp rakiplerin alacakları sonuçları bekleyeceklerini söyledi.

Fatih Karagümrük deplasmanında çok kritik bir galibiyete imza attıklarını söyleyen Çapanoğlu, "Çok önemli bir takımdan çok önemli bir galibiyet aldık. Çünkü bizi yenselerdi çok avantajlı bir duruma geçeceklerdi. Biz de maçı kaybetseydik şansımızı kaybedecektik. Bu haftaki rakibimiz Darıca Gençlerbirliği alt sıralarda mücadele eden bir takım. Ancak rakibimizin ligdeki konumuna bakarsak aldanırız ve sıkıntı yaşarız. Ciddiyeti elden bırakmadan kazanmayı sürdürüp rakiplerimizin takılmasını bekleyeceğiz" dedi.

DHA

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