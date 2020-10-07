Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Denizli Basket çeyrek finalde rakip oldu

Kocaeli'de düzenlenen geleneksel Federasyon Kupası'nda Ege ekipleri Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket çeyrek finalde rakip oldu.

07 Ekim 2020, Çarşamba 18:23 Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Denizli Basket çeyrek finalde rakip oldu

Türkiye Basketbol Ligi takımları arasında yeni sezon öncesi Kocaeli'de düzenlenen geleneksel Federasyon Kupası'nda Ege ekipleri Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket çeyrek finalde rakip oldu. C Grubu'nda Manisa BŞB 3'te 3 yaparken, D Grubu'nda Denizli Basket 2 galibiyetle adını son 8 takım arasına yazdırdı.

İki takım arasındaki çeyrek final maçı yarın saat 15.15'te Green Park Kartepe Spor Salonu'nda oynanacak. Rakibini mağlup eden taraf yarı finalist olacak. Kupada A Grubu'ndan çıkan Bornova Belediyespor da çeyrek finalde yarın saat 17.30'da Semt77 Yalovaspor'la rakip olacak.

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