Manisa Büyükşehir Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği: 4-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde sonuncu Darıca Gençlerbirliği'ni rahat geçti, şampiyonluk yarışında ümidini sürdürdü: 4-0. Maça hızlı başlayan Manisa ekibi 6'ncı dakikada Sinan'la perdeyi açtı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan yeşil siyahlılar, 60'ta yine Sinan'ın ayağından farkı 2'ye çıkardı. Son 6 dakikada Umut ve Mehmet'in golleriyle farka koşan Manisa BŞB puanını 52'ye çıkarıp liderliği kovalamayı sürdürdü. Darıca ise 21 puanda kalıp sonunculuktan kurtulamadı.

6'ncı dakikada Tuncay'ın verdiği hatalı pasta topla buluşan Sinan'ın ayak içi plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

11'inci dakikada Fatih'in ara pası ile ceza sahasında topla buluşan Onur'un sert şutunu kaleci Emre çelerken dönen topu Darıca Gençlerbirliği defansı uzaklaştırdı.

20'nci dakikada Erhan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Sinan'ın kafa vuruşunu kaleci Emre kurtardı.

60'ıncı dakikada fark 2’ye çıktı. Erhan'ın sol kanattan yaptığı ortada Sinan kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

84'üncü dakikada sol kanattan Çağrı'nın yaptığı ortada arka direkteki Umut'un şutu fileleri sarstı: 3-0.

90'ıncı dakikada Çağrı'nın pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Mehmet düzgün bir şutla sonucu belirledi: 4-0.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Aykut Küçük (xx), Boran Turhan (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xxx) - Erman (xx), Ufukhan (xxx), Erhan (xxxx), Emir (xx), Onur (xxx) (Dk. 73 Çağrı xx), Fatih (xxx), Cem (xx), Alper (xx) (Dk. 46 Umut xxx), Zafer (xxx), Sinan (xxxx) (Dk. 80 Mehmet x)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Emre Gamsız (x) - Ramazan (xx), Emrah (x), Veysel (xx), Mert (x) (Dk. 85 Baha), Mustafa (x) (Dk. 75 Muhammed Ceylan x), Emre Alan (x), Tuncay (xx), Muhammet Kızılyar (x) (Dk. 46 Alperen x), Halil İbrahim (x), Oktay (xx)

GOLLER: Dk. 6 - Dk. 60 Sinan, Dk. 84 Umut, Dk. 90 Mehmet (Manisa BŞB)

Erhan KASIRGA / MANİSA (DHA)