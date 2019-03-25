Grupta şampiyonluk adayıyken 5 maçta üst üste galip gelemeyip Play-Off'u bile riske sokan Manisa temsilcisini Levent Devrim'den devralan Çapanoğlu, fark yarattı. Çapanoğlu yönetiminde 7 maçta hiç yenilmeyip müthiş bir çıkış yakalayan Manisa BŞB, bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde yalnız 5 gol gördü.

DHA