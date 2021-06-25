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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Berkay Sinirlioğlu'nu kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen sezon Play-Off oynayıp yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1.93 boyundaki oyun kurucu Berkay Sinirlioğlu'nu renklerine bağladı.

25 Haziran 2021, Cuma 18:06 Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Berkay Sinirlioğlu'nu kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen sezon Play-Off oynayıp yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, hızlı başladığı transfer harekatını sürdürüyor.

Manisa temsilcisi, Samsunspor'la Play-Off finali oynayan 25 yaşında, 1.93 boyundaki oyun kurucu Berkay Sinirlioğlu'nu renklerine bağladı. Berkay, geçen sezon Samsun'da 7.9 sayı, 4.4 ribaund, 2.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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