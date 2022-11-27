Manisa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Efes: 74-95

Muradiye Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyip farkı açan Anadolu Efes, ilk periyodu 31-16, devreyi 50-35, üçüncü periyodu da 69-52 önde tamamladı. Efes'te Buğrahan 23 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Manisa BŞB'ye maçın en skoreri olan yeni transferi Selden'in 23 sayısı yetmedi. THY Euroleague'de son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Anadolu Efes, bu skorla ligde 7 maçta 6'ncı galibiyetini aldı. Ligdeki ilk sezonunu geçiren Manisa BŞB ise 8 haftada 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle düşme hattında kaldı.

DHA