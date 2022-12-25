Manisa Büyükşehir Belediyespor 81-89 Bahçeşehir Koleji
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci haftasında evinde Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 75-75 tamamlanan maçta rakibine uzatmalarda 89-81 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki sezonun 12’nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı. İlk periyodu 18-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 43-34 önde kapattı. 3’üncü periyotta baskılı oynayan konuk takım, farkı kapattı ve 3’üncü periyot 52-52 eşitlikle bitti. Karşılaşma normal süresinde 75-75 eşitlikle tamamlanırken, maç uzatmalarda baskıyı arttıran konuk ekip, karşılaşmadan 89-81'lik skorla galip ayrıldı.
SALON: Muradiye Spor Salonu
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhan, Berk Kurtulmuş
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 17, Gani 2, Cruz 21, Mustafa 5, Tarrant 8, Mıchalak 13, Bruinsma 15, Ata, Berkay, Tolga, İlkan, Şav,
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 5, Kartal 13, Muhammed 13, Yiğit 7, Hadi 6, Blazıc 3, Smith 16, Boutsiele 17, Berkay 9, Görkem, Shepherd, Oğuz
1'İNCİ PERİYOT: 18-17
İLK YARI: 43-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-52