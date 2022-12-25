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Manisa Büyükşehir Belediyespor 81-89 Bahçeşehir Koleji

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci haftasında evinde Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 75-75 tamamlanan maçta rakibine uzatmalarda 89-81 mağlup oldu.

25 Aralık 2022, Pazar 19:15 Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyespor 81-89 Bahçeşehir Koleji

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki sezonun 12’nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı. İlk periyodu 18-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 43-34 önde kapattı. 3’üncü periyotta baskılı oynayan konuk takım, farkı kapattı ve 3’üncü periyot 52-52 eşitlikle bitti. Karşılaşma normal süresinde 75-75 eşitlikle tamamlanırken, maç uzatmalarda baskıyı arttıran konuk ekip, karşılaşmadan 89-81'lik skorla galip ayrıldı. 

SALON: Muradiye Spor Salonu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhan, Berk Kurtulmuş

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 17, Gani 2, Cruz 21, Mustafa 5, Tarrant 8, Mıchalak 13, Bruinsma 15, Ata, Berkay, Tolga, İlkan, Şav,

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 5, Kartal 13, Muhammed 13, Yiğit 7, Hadi 6, Blazıc 3, Smith 16, Boutsiele 17, Berkay 9, Görkem, Shepherd, Oğuz

1'İNCİ PERİYOT: 18-17

İLK YARI: 43-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-52

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