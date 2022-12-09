Manisa Büyükşehir Belediyespor 73-92 Darüşşafaka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki sezonun 10’uncu haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Darüşşafaka’yı ağırladı. Muradiye Spor Salonu’ndaki karşılaşmada ilk periyot 22-24 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci periyotta farkı açan konuk takım ilk yarıyı 38-49 önde tamamladı. Üçüncü periyoda skor avantajı giren konuk takım, üstünlüğü kaptırmadı, farkı açarak 3’üncü periyodu 49-69 önde tamamladı. Maç, 73-92 Darüşşafaka’nın üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi ekipte Roberson 26 sayıyla konuk takımda Starks 23 sayıyla yıldızlaştı.
SALON: Muradiye Spor Salonu
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 12, Roberson 26, Kaspar 2, Morgan 9, Cruz 13, Tolga 2, Mustafa 5, Mıchalak 4, Ogün, Yiğit, Gani, Berkay,
DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 18, Starks 23, Can 4, Cullough 12, Yeboah 13, Doğuş 10, Hakan 12, Bora, Ege, Kılıçarslan, Eray, Ercan,
1'İNCİ PERİYOT: 22-24
İLK YARI: 38-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-69
DHA