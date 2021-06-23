MANİSA, (DHA)

Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonda Süper Lig 'e çıkma hedefiyle iddialı bir kadro kuran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off şampiyonu Yalovaspor'dan şutör guard Akın Kandemir'i aldı. Transferde hızlı davranıp ligde Play-Off'ta yarı final ve final oynayan takımların önemli isimlerini kadrosuna katan Manisa BŞB, 26 yaşında, 1.94 boyundaki oyuncuyla anlaştı. TBL'de daha önce de İstanbulspor, İstanbul BŞB, İstanbul DSİ, Gelişim Koleji, Sigortam.net ve Düzcespor formalarını da giyen Akın, geçen sezonu 8.8 sayı, 3.1 ribaund, 2.5 asist ortalamalarıyla tamamladı.

