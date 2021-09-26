Ankara'da sezon öncesi Basketbol Federasyonu'nun TBL takımları arasında geleneksel olarak düzenlediği Federasyon Kupası'na katılan Manisa BŞB, 6'da 6 yaparak kupayı havaya kaldırdı.

Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde kupada A Grubu'ndan 3'te 3'le lider çıkan Manisa BŞB, çeyrek finalde Finalspor'u 86-54, yarı finalde Konyaspor 'u 78-71 yenerek finalist olduktan sonra finalde ligin kendisi gibi iddialı ekibi olan Samsunspor'u 78-77 mağlup ederek kupayı kazandı. Manisa BŞB'de Watkins 20, Berkay ve Williamson 14'er sayıyla oynadı. Sezon öncesi büyük moral ve özgüven kazanan Manisa ekibi, ligde ilk maçına 4 Ekim'de Sigortam.net deplasmanında çıkacak.

DHA