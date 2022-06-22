Manisa ekibi, Büyükçekmece'den Evan Bruinsma ile anlaştı. 30 yaşında, 2.02 m boyundaki ABD'li uzun forvet geçen sezon 11.3 sayı, 7.5 ribaund, 1.8 asist ortalaması tutturdu. Manisa BŞB daha önce iç transferde Berkay Sinirlioğlu, Tolga Kaan Birer ve Mustafa Baki Görür'le sözleşme yenilemişti.

Evan Bruinsma kimdir?

9 Eylül 1992’de Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde dünyaya gelen Evan Bruinsma Detroit Mercy Üniversitesi’nde geçirdiği 4 yıllık kolej kariyerinin ardından profesyonel basketbola Lüksemburg’da başladı.

2014-2015 sezonunda Lüksemburg’da Amicale Steinsel takımında forma giyen Bruinsma çıktığı 9 lig maçında 21 sayı, 11.2 ribaund ve 1.9 blok ortalamaları yakaladığı dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

2015-2016 sezonunda Çek Cumhuriyeti’ne transfer olan 2.02’lik forvet, Bohemilk Turi Svitlavy forması giydiği 21 lig maçında 16.9 sayı, 7.5 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamayı başardı.

2016-2017 sezonu öncesi Bulgaristan Ligi’ne geçiş yapan Bruinsma, Bulgaristan Ligi’nde ve FIBA Europe Cup’ta forma giydiği 38 maçta 16 sayı, 8.2 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları tutturdu.

2017-2018 sezonunda Hollanda’nın Donar Groningen takımına transfer olan tecrübeli oyuncu, Hollanda Ligi ve FIBA Europe Cup olmak üzere toplam 48 maçta forma giydi ve 13.1 sayı, 6 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

2018-2019 sezonunu Macaristan’ın Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ekibinde geçiren Bruinsma, 36 lig maçında 14 sayı, 7.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakaladığı bir sezon geçirdi.

2019-2020 sezonuna Almanya Süper Ligi’nde medi Bayreuth forması ile başlayan Evan Bruinsma, 18 lig maçında 9.1 sayı, 4,1 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakaladığı performansının ardından İsrail’e transfer oldu ve Hapoel Beer Sheva formasıyla çıktığı 8 lig maçında 18 sayı, 8.4 ribaund, 2 asist ortalamları tutturdu.

2020-2021 sezonu öncesinde bu kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ekibine dönen Bruinsma, çıktığı 37 maçta 14.5 sayı, 5.7 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

2021-2022 sezonu öncesinde Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol’a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye’de forma giydiği 30 maçta 11.3 sayı, 7.5 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları yakalamayı başardı.