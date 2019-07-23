MANİSA, (DHA)- Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 21 yaşındaki Tolga Kaan Birer'i renklerine bağladı. Anadolu Efes altyapısından yetişip son olarak Artvin Belediyespor forması giyen pivotla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan 2.06 metre boyundaki genç basketbolcu, "Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi önemli bir camiada olmak güzel bir duygu. Buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi.



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