Şampiyonluk yolundaki rakipleri Menemen Belediyespor ve Tuzlaspor'un kazanamadığı 29. haftada puan alamayan yeşil-beyazlılar 52 puanda kalıp 4. sıraya geriledi.

Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, Tokat'ta acı bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Kazansaydık kalan 5 haftada çok şey değişecekti. Maalesef istediğimiz olmadı. Ancak mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu hafta sonu en önemli rakiplerimizden Menemen Belediyespor'u konuk edeceğiz. Mutlak kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. Manisa ekibi, Menemen Belediyespor sınavından sonra, Tuzlaspor (D), Fethiyespor, Kahramanmaraşspor (D) ve Sivas Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

DHA