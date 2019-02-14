Sezon sonuna kadar yeşil-beyazlıların başında olacak deneyimli teknik adam, "Manisa Büyükşehir Belediyespor'da çok önemli futbolcular var. Lig başladığında ben Kastamonuspor’un başında diğer gruptaydım. Kırmızı Grup'ta herkes Manisa Büyükşehir Belediyespor’u en büyük şampiyon adayı olarak görüyordu. Takımımızın çok daha iyi yerlerde olması gerekiyordu ama şanssızlıklar yaşandı. Çok iyi maçlar oynadılar. Talihsiz goller yendi, talihsiz puanlar kaybedildi. İnşallah bu talihsizliği bir kenara bırakıp iyi günlere döndürme adına hep birlikte mücadele edeceğiz. Mücadeleyi burada taraftarlarımıza göstereceğiz" dedi.

DHA