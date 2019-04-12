Manisa BŞB, Tuzla virajında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde Menemen Belediyespor'u 5-1 yenerek zirve iddiasını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın önemli rakiplerinden Tuzlaspor'a misafir olacak.
Tuzla Belediye Sahası'nda Murat Erdoğan'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Manisa ekibinde kart cezalısı Cem Özdemir forma giyemeyecek. Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, Menemen'in ardından Tuzlaspor'u da yeneceklerini belirterek, "Zor bir deplasmana çıkacağız. Takımıma inanıyorum, kazanıp son ana kadar şampiyonluk şansımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.