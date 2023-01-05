Manisa BŞB seri peşinde

Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligde halen son sırada yer alan Manisa BŞB'nin 13 maçta 3, geçen sezon Manisa ekibiyle birlikte Türkiye Basketbol Ligi'nden çıkan Konyaspor 'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. İlk yarının son iki haftasında Konyaspor ve Galatasaray NEF, ikinci yarının ilk haftasında da Pınar Karşıyaka'yı konuk ederek art arda 3 iç saha maçına çıkacak Manisa ekibi, bu maçları kazanıp yükselişe geçmek istiyor. (DHA)