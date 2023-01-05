Manisa BŞB seri peşinde
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Onvo Büyükçekmece'yi deplasmanda yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Ayos Konyaspor'u ağırlayacak.
Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligde halen son sırada yer alan Manisa BŞB'nin 13 maçta 3, geçen sezon Manisa ekibiyle birlikte Türkiye Basketbol Ligi'nden çıkan Konyaspor 'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. İlk yarının son iki haftasında Konyaspor ve Galatasaray NEF, ikinci yarının ilk haftasında da Pınar Karşıyaka'yı konuk ederek art arda 3 iç saha maçına çıkacak Manisa ekibi, bu maçları kazanıp yükselişe geçmek istiyor. (DHA)