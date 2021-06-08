Manisa BŞB potada transfere hızlı başladı

Takımı 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de yer aldığı dönemden beri çalıştıran Antrenör Ceyhun Cabadak'la sözleşme yenilen Manisa ekibi, Mamak Belediyespor'dan guard Diante Levan Watkins'i transfer etti. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Manisa BŞB'nin ilk transfer hamlesi olarak kadrosuna dahil ettiği 31 yaşında, 1.74 boyundaki Watkins, Play-Off'ta yarı final oynayan Mamak'ta sezonu 19.7 sayı, 3.7 ribaund, 7.1 asist ortalamalarıyla tamamladı. Önceki sezon da ülkemizde Gemlik Basketbol formasını giyen Watkins, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde Genel Menajer Nihat Mala'nın katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Watkins, törende şampiyonluk için çalışacağını belirtirken, Nihat Mala da "Bu sene iddialı bir kadro kurup, Basketbol Süper Ligi’ne yükselmeyi hedefliyoruz" dedi.

DHA