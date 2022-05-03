Manisa BŞB potada Süper Lig için gün sayıyor

MANİSA, (DHA)

Türkiye Basketbol Ligi'nde haftalardır liderlik koltuğunda oturan Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk ve tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak için artık günleri sayıyor. Üst üste 8'inci galibiyetini hafta sonu Akran Gemlik Basketbol'u deplasmanda 88-63 yenerek alan Manisa ekibi, son 4 maça müthiş avantajla girdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu hafta 16 Nisan Cumartesi günü evinde TED Ankara Kolejliler'i yener, rakipleri takılırsa bitime 3 maç kala şampiyonluğu büyük oranda garantileyecek. Manisa BŞB, basketbolda Süper Lig 'e çıkarsa tarihte bu başarıya ulaşan ilk Manisa takımı olacak. Yeşil-beyazlıyar, kurulduğu 2017'den bu yana 5 yıldır takımı çalıştırıp daha önce kulübe 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşatan Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde sezon başında Federasyon Kupası'nı da kazanmıştı.

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