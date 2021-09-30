Manisa BŞB potada lige bileniyor

MANİSA, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak Süper Lig 'e çıkma hedefiyle iddialı bir kadro kuran Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezon öncesi hazırlık maçında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u deplasmanda 78-77'lik skorla mağlup etti. Manisa BŞB, Süper Lig ekibi karşısında Afyon Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki performansıyla zorlu maraton öncesi olumlu sinyaller verdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezon öncesi son ve en önemli provada Ankara'da pazar günü başlayacak Federasyon Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

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