Manisa BŞB potada finale çıkacak

Her yıl lig öncesi TBL takımları arasında düzenlenen kupada bu yıl A Grubu'ndan 3'te 3'le lider çıkan Manisa BŞB, çeyrek finalde Finalspor'u 86-54, yarı finalde de Konyaspor 'u 78-71 yenerek finalist oldu. Manisa ekibi, Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak finalde ligin yine iddialı ekiplerinden Samsunspor'la kupa mücadelesi verecek. Manisa BŞB-Samsunspor final maçı, bu yıl şampiyon olup ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı hedefleyen iki ekibin sezon öncesi güçlerini sınamaları için en ciddi prova olacak.

DHA