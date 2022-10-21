Bu sezon ilk kez yer aldığı ligde dev rakibi Fenerbahçe 'yi ilk kez ağırlamaya hazırlanan Manisa ekibinde mücadele öncesi hafta içinde 100 TL ile 300 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan biletlerin tamamı erkenden tükendi. Karşılaşma tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak. Konuk Fenerbahçe taraftarları ise Basketbol Federasyonu'nun bu sezon uyguladığı deplasman yasağı nedeniyle salona alınmayacak. Manisa BŞB, Süper Lig 'deki ilk yılında çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi alırken, son şampiyonu olduğu ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe, yıldız transferlerle yenilediği kadrosuyla Euroleague'de de 4 maçta 4 galibiyetle zirveye çıktı.

DHA