Manisa BŞB, Niğde Futbol Kulübü'nü rahat geçti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya'da kamp yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, oynadığı 3'üncü hazırlık karşılaşmasında Niğde Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek umut verdi.

10 Ocak 2019, Perşembe 19:07
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Manisa BŞB, Niğde Futbol Kulübü'nü rahat geçti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya'da kamp yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, oynadığı 3'üncü hazırlık karşılaşmasında Niğde Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek umut verdi.  Burada oynadığı özel karşılaşmalarda Serik Belediyespor ve Turgutluspor'la berabere kalan yeşil-beyazlılarda galibiyeti getiren golleri Zafer ve Ufukhan kaydetti.

Oynadığı futbolla teknik direktör Levent Devrim'i umutlandıran Manisa ekibinde yeni transferlerin takıma uyum sağlaması da kurmayları sevindirdi.

Osmanlıspor'dan alınan Zafer, maçta 11'de görev yaptı.

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