Manisa BŞB, Jabarie Hinds ile anlaştı

NCAA'de West Virginia'da oynayan 1.80 boyundaki oyuncu, geçen sezon TBL'de Petkimspor'da koronavirüs pandemisi öncesi 3 maçta görev yaptı. Bu sezona Polonya Ligi ekiplerinden HydroTruck Radom formasıyla başlayan Hinds, 19 maçta 21.7 sayı, 3.4 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarını yakalayarak normal sezonu en skorer oyuncu olarak tamamladı.

DHA