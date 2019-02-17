Manisa BŞB hayata döndü

Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek 5 hafta sonra gülmeyi hatırladı.

17 Şubat 2019, Pazar 14:06
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Manisa BŞB hayata döndü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yollarını ayırdığı teknik direktör Levent Devrim'in yerine Mustafa Çapanoğlu'nu göreve getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek 5 hafta sonra gülmeyi hatırladı. Çapanoğlu yönetiminde ilk galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar yeniden yarışa ortak olurken, kara bulutlar da dağıldı.

Takımının çok istekli bir futbol oynadığını belirten Mustafa Çapanoğlu, "İlk maçımda 3 puanla tanışmak beni çok sevindirdi. Biz kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Devamını getireceğiz. Sezon sonuna kadar üst sıralar için mücadelemiz devam edecek" dedi.

DHA

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