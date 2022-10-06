Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Basketbol Federasyonu'nun kararıyla bu sezon salonlara deplasman seyircileri alınmayacak. Beşiktaş , ilk hafta Ayos Konyaspor 'a 90-82 mağlup oldu. Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Süper Lig 'deki ilk iç saha maçı öncesi tüm Manisalılara çağrı yaparak, "Manisa'da oynanacak ilk Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Manisalıların takımlarını yalnız bırakmayacağına inancımız tam" dedi.

DHA