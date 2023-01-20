Manisa BŞB evinde Pınar Karşıyaka ile oynayacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Galatasaray NEF'i evinde 85-72 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın sahasında, son iki maçını kayıpsız geçen Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Alt sıralarda yer alan Manisa BŞB, ligde toplam 4 galibiyet elde etti. Zirve mücadelesi vere Pınar Karşıyaka ise 11 kez salondan galibiyetle ayrıldı. Karşıyaka geçen hafta İspanyol temsilcisi Murcia'ya deplasmanda 97-92 yenilerek Avrupa defterini kapatmıştı.