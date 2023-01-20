Manisa BŞB evinde Pınar Karşıyaka ile oynayacak

Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Alt sıralarda yer alan Manisa BŞB, ligde toplam 4 galibiyet elde etti. Zirve mücadelesi vere Pınar Karşıyaka ise 11 kez salondan galibiyetle ayrıldı. Karşıyaka geçen hafta İspanyol temsilcisi Murcia'ya deplasmanda 97-92 yenilerek Avrupa defterini kapatmıştı.