Manisa BŞB çare bulamıyor

. Antrenörlük görevine Ceyhun Cabadak'ın yerine Hakan Demir geldikten sonra çıktığı ilk sınavda Aliağa Petkimspor'u deplasmanda yenerek umutlanan Manisa temsilcisi, ardından oynadığı 2'si evinde olmak üzere 3 kritik maçı kaybetti. Bahçeşehir'e 89-81 yenilen yeşil-beyazlı ekip, ligde 12 maçta 2 galibiyetle son sıradan çıkamadı. Manisa BŞB'de maç öncesi Kevin Kaspar'ın yerine transfer edilen guard Ricky Tarrant, ilk maçında 8 sayıyla oynadı. Manisa ekibi, ligde cuma günü en yakın rakiplerinden Onvo Büyükçekmece'ye konuk olacak.

MORGAN ŞOKU

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji maçı arifesinde en önemli oyuncularından Raymar Morgan'ın parkelere veda kararıyla sarsıldı. Yeşil-beyazlı ekibin sezon içinde Galatasaray 'dan transfer ettiği 34 yaşındaki ABD'li pivot, sakatlığı gerekçesiyle basketbolu bıraktığını açıkladı. Morgan, Manisa BŞB formasıyla 4 maçta 10 sayı, 5.7 ribaund, 3 asist ortalamaları tutturmuştu.

DHA