Manisa BŞB Çapanoğlu'yla gaza bastı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasındaki Bandırmaspor Baltok'u evinde 3-0 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ile çıkışa geçti.

03 Mart 2019, Pazar 14:34
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Manisa BŞB Çapanoğlu'yla gaza bastı

Yeşil-beyazlılarda 3 hafta önce Levent Devrim'in yerine göreve gelen Çapanoğlu 3 müsabakada 7 puan toplayıp takımı yeniden zirve yarışına ortak etmeyi başardı. Manisa BŞB, Çapanoğlu yönetiminde Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerken, Pendikspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Bandırmaspor engelini de rahat geçen Manisa ekibi umutlarını tazeledi. Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Henüz işimiz bitmedi. Önümüzde çok kritik 10 hafta daha var. Takımımız üzerine koyarak ilerliyor. Camiamızı layık olduğu yerlere taşımak için buradayız ve başarılı olacağız" ifadelerini kullandı. 

DHA

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