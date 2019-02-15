Manisa BŞB, Çapanoğlu ile ilk maçında

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Levent Devrim'in yerine göreve gelen Mustafa Çapanoğlu, ilk sınavını Tarsus İdman Yurdu karşısında verecek.

15 Şubat 2019, Cuma 18:26
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Manisa BŞB, Çapanoğlu ile ilk maçında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Etimesgutspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan ve teknik direktör Levent Devrim ile yollarını ayırıp Mustafa Çapanoğlu'nu göreve getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Tarsus İdman Yurdu'yla karşılaşacak.

Mümin Özkasap Tesisleri'nde Can Cengiz'in düdük çalacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Ev sahibi ekipte kart cezalıları Erman Bulucu ve Mehmet Yılmaz forma giyemeyecek. Manisa BŞB'nin başında ilk sınavını verecek Mustafa Çapanoğlu kazanıp kara bulutları dağıtacaklarını söyledi. Çapanoğlu, "Yeni bir sayfa açacağız. Takımımız yeniden yarışa ortak olacak" dedi. 

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