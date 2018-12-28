Manisa BŞB 4 oyuncuyla görüşmelere başladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde harekata başladı.

28 Aralık 2018, Cuma 18:51
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Manisa BŞB 4 oyuncuyla görüşmelere başladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde harekata başladı. İkinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen yeşil-beyazlılar Afjet Afyonspor'dan orta saha Yasin, forvet Oltan, Osmanlıspor'an defens oyuncusu Salih ile Kahramanmaraşspor'dan kanat Hurşit'i listesine aldı. Yönetimin 4 oyuncuyla görüşmelere başladığı ve sürecin olumlu ilerlediği öğrenildi. Manisa temsilcisinin 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına kadar transferleri yetiştirmesi bekleniyor.

Öte yandan Manisa BŞB'de 23 yaşındaki forvet Tayyib Kanarya'nın takımdan ayrılacağı vzurgulandı. Bu sezon 9 maçta görev yapan Tayyib 1 gol atabildi. 

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