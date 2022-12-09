Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetin ardından Aliağa Petkimspor'u deplasmanda yenerek moral tazeleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes'ten pivot Egemen Güven'e kanca attı. Lig ve Euroleague'in güçlü ekibi Anadolu Efes'te süre almakta sıkıntı yaşayan 26 yaşında, 2.09 boyundaki pivotun transferi için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Pınar Karşıyaka altyapısında yetişip Afyon Belediyespor ve Frutti Extra Bursaspor 'daki performansıyla parlayan Egemen, geçen sezon transfer olduğu Efes'te Euroleague'de şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ligde ortalama 6 dakika süre alarak 2.7 sayı, 0.7 ribaund ortalamalarıyla oynayan Egemen, takımının dün Onvo Büyükçekmece'ye 83-76 yenildiği maçta 7 dakika görev yapıp 4 sayı üretti. (DHA)



