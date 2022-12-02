Manisa BBSK’da Kulüp Başkanlığına Bora Çaylan seçildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Aralık ayının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı Başkan Vekili Hakan Kadayıfçılar’ın Başkanlığında yapıldı. Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde yapılan toplantıda ilgili gündem maddelerinin yanı sıra; işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden affını isteyen Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü’nün dilekçesi de kabul edildi. Toplantıda oybirliği ile alınan karar doğrultusunda Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Kulüp Başkanlığı görevine seçildi. Alınan karar sonrasında açıklamalarda bulunan Çaylan, “Cengiz Ergün Başkanımız başta olmak üzere yönetim kurulu arkadaşlarıma beni bu göreve layık gördükleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Mehmet Güzgülü Başkanımıza kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İHA