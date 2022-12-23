Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında 11 maçta 2 galibiyet, 9 yenilgiyle son sıraya demir atan Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezon başında kadrosuna kattığı guard Kevin Kaspar'la yollarını ayırıp Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'den Ricky Tarrant'ı transfer etti.

29 yaşında, 1.88 boyundaki ABD'li guard Tarrant, ülkemizde daha önce Artvin Belediyespor ve Mamak Belediyespor formalarını da giydi. Sezon içinde Raymar Morgan ve Wayne Selden takviyelerini de yapmasına rağmen çıkışa geçemeyen Manisa ekibi, antrenörlük görevine Ceyhun Cabadak'ın yerine Hakan Demir'i getirmişti. (DHA)