Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulunun görev dağılımları yapıldı. Buna göre, Mevlüt Aktan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

"Mevlüt Aktan: Başkan, Hakan Kadayıfcılar: Başkan Yardımcısı (Okçuluk), Özcan Nalbantlar: Sağlık İşleri Sorumlusu- Taraftar ve Halkla İlişkiler (Yüzme), Bora Çaylan: Genel Sekreter (Atletizm, Basketbol), Tanju Balatlı: Tesisler Sorumlusu (Judo), Onur Baylan: Sayman- Taraftar ve Halkla İlişkiler (Yüzme), Ayberk Aloğlu: (Atıcılık ve Avcılık- Dağcılık- İzcilik- Voleybol), Ertan Korkmaz: Medya ve İletişim Sorumlusu (Badminton-Motor Sporları), Bülent Karakurt: Spor Okulları Sorumlusu (Basketbol), Hüseyin Hasacar: Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu (Cimnastik), Ertuğrul Yıldırım: Yönetim Kurulu Üyesi, Ramazan Burak Aslay: Yönetim Kurulu Üyesi."

İHA