Tarihinde ilk kez bu yıl Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ve son maçlarda arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle adeta ligin dibine demir atan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ceyhun Cabadak'ın sözleşmesi feshedildi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Basketbol Takımımızın Başantrenörü Ceyhun Cabadak ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Cabadak’a görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. (İHA)