Tuzlaspor’u eleyerek yarı finale çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fatih Karagümrük’ü yarın ilk maçta ağırlayacak. Ev sahibi ekip iki maçta da Tuzla ağlarını sarsan İsmail Haktan, konuk ekip ise Erkan Zengin’e fazlasıyla güveniyor. Rakibiyle 21 Mayıs Salı günü rövanşa çıkacak Manisa temsilcisi, taraftarı önündeki ilk maçta final için avantaj yakalamaya çalışacak. Ligin en flaş kadrosuna sahip olan Karagümrük, avantajı cebine koyup, İstanbul'da finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Manisa BBSK - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mümin Özkasap Spor Tesisleri’ndeki karşılaşma saat 16.30’da başlayacak. Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı mücadele TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

Düdük Abdülkadir Bitigen'de

Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde son haftalardaki başarılı yönetimi ile dikkat çeken Abdulkadir Bitigen’e görev gelmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Fatih Karagümrükspor olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Kayseri Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar ve Eskeşhir Bölgesi A Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Kağan Bingül yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Kayseri Bölgesinden B Klasman Hakemi Alim Kandemir.

'Son dakikaya kadar mücadele vereceğiz'

Manisa BŞB Teknik Direktörü Taner Taşkın, yarı final eşleşmesinde taraftar desteğinin çok önemli olduğunu söyleyerek, "İlk maçta avantajlı bir skor almamız şart. Futbolcularımla Manisa’ya arzulanan şampiyonluğu yaşatmak için son dakikaya kadar mücadele vereceğiz. Bu mücadelede taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Manisa temsilcisinde Tuzla serisinde oynanan iki maçta da gol atıp takımını yarı finale taşıyan İsmail Haktan, yine gol umudu olacak. Büyükşehir Belediyesi, normal sezonda Karagümrük’le oynadığı 2 maçı da kazanmıştı.







