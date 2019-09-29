Manisa BBSK Federasyon Kupası hazırlıklarını tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Eskişehir’de 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Erkekler Federasyon Kupası maçlarına kilitlendi. Muradiye Spor Salonu’nda dün gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından bugün yola çıkan dev adamlar, öğle saatlerinde Eskişehir’de kampa girerek Federasyon Kupası maçlarını beklemeye başladı. İlk maçında 30 Eylül Pazartesi günü saat 15.45’de Ankara Anadolu Basket takımıyla karşılaşacak olan takım ikinci maçında ise 1 Ekim Salı günü saat 13.30’da Bornova Belediye ile kozlarını paylaşacak. Son maçında 2 Ekim Çarşamba günü saat 13.30’da Petkim Spor ile karşı karşıya gelecek olan yeşil beyazlı ekip grup maçlarını geçtiği takdirde çeyrek final maçlarında mücadele etmeye hak kazanacak.

Federasyon Kupası maçları öncesi açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ceyhun Cabadak, “Yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar dört hazırlık maçı yaptık. Pazartesi gününden itibaren Federasyon Kupası maçlarına başlayacağız. Orda ilk grup aşmasında Pazartesi, Salı ve Çarşamba olmak üzere üç tane üst üste maç oynayacağız. Biz Federasyon Kupası maçlarını hazırlık döneminin son aşaması olarak görüyoruz. Esas hedefimiz 12 Ekim de başlayacak olan Türkiye Basketbol Ligi’ne hazır ve sağlıklı şekilde girebilmek. Genç ve gelişme gösteren bir takımımız var. Basketbolcularımız iyi çalışıyorlar. Amacımız sezon içersinde de gelişme göstererek genç oyuncuların gelişimiyle bu takımın belli bir seviyeye gelmesi. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jesse Hunt’un omzunda bir sakatlığı var. Akhisar Turnuvası’ndan bu yana takımla birlikte antrenman yapamıyor. Onun oynayıp oynamayacağı belli değil kupa maçlarında. Ama dediğim gibi inşallah tam kadro olabiliriz, burada oynayacağımız Bornova Belediye maçına kadar. Dediğim gibi hazırlık döneminin son aşaması olarak bakıyoruz Federasyon Kupası maçlarına. Üç gün üst üste maç oynamak kolay değil. Orda biraz daha rotasyonu genişletmeye çalışacağız, herkesi sağlıklı tutup maksimum verim almaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bugüne kadar çalıştıklarımızı sahaya koyup iyi mücadele etmek istiyoruz. Sonuçtan bağımsız, dediğim gibi sezon başında bizim iyi mücadele eden, rakipten daha çok isteyen, heyecan verici bir takım olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Kendi sahamızda can yakabilen bir takım olabiliriz”

Yeni sezonda genç bir kadroyla mücadele edeceklerini sözlerine ekleyen Cabadak, “Sporcularımız çok iyi çalışıyorlar, özverili çalışıyorlar. Aynı zamanda hepsi Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde beraber kalıyorlar. Bu bizim için büyük bir avantaj. Bir aile ortamı var, bir kolej takımı havası var. Yaş ortalamamızın da çok genç olması bunda etken. 23,5 gibi çok genç bir yaş ortalamamız var. Bu da tabii ki enerjimizi yüksek tutuyor. Antrenman kalitemizi artıyor. İnşallah bunları sezonun ilerleyen kısmında maç sonuçlarına yansıtabiliriz. Öncelikle lig de kalıp ondan sonra burada özellikle kendi sahamızda can yakabilen bir takım olabiliriz. Bizim amacımız bu” diye konuştu.

İHA