Manisa BBSK Bandırma Kırmızı’yı 70-65 yendi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı Türkiye Basketbol 1. Liginin 3. haftasında evinde Bandırma Kırmızı takımını ağırladı. Maçı yönetim kurulu üyeleri Bora Çaylan ve Özcan Nalbantlar ile taraftarlar izledi.

İlk periyot Bandırma Kırmızı’nın 10-18 üstünlüğü ile bitti. İkinci periyotta Manisa Büyükşehir Belediyespor daha baskılı bir oyun çıkartarak 35-31 skorla soyunma odasına üstün gitti. Üçüncü periyotta sayı farkını açan yeşil beyazlılar hücum hattındaki etkili oyununu sürdürdü ve bu periyot 55-46 bitti. Son periyodu kıran kırana geçen mücadeleden Manisa BBSK 70-65 galip ayrıldı.

Salon: Muradiye Spor Salonu

Hakemler: Sami Özel Tur, A. Taner İbin, Seyhan Topaloğlu

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Isıah(20), Mert(5), Cenk(3), Burak(14), Özgür(11), Tolga(4), Alican(2), Jesse(11), İbrahim

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

Bandırma Kırmızı: Sedat(2), Eray(10), Boran, Arda(4), Ercan(25), Hakan(13), Ahmet(6), Önder(5)

Baş Antrenör: Ali Yıldırım

1.Periyot: 10-18

2.Periyot: 25-13

3.Periyot: 20-15

4.Periyot: 15-19

Maç sonucu: 70-65 (Manisa Büyükşehir Belediyespor lehine)