Mangala transferinde sona doğru

27 yaşındaki Fransız stoper için İngiliz ekibi kiralama bedeli istemediğini ancak futbolcunun sezonun ikinci yarısı için alması gereken 2.5 milyon Euro'yu Sarı-Kırmızılı kulübün ödemesini istedi. Her iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'İn ısrarla kadroda görmek istediği Mangala'nın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ancak istediği ücretin indirilmeye çalışıldığı belirtildi.

4.5 yıllık sözleşme isteyen Mangala'nın senelik 3.6 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı belirtildi.

Diğer taraftan forvet hattı için düşünülen Alan Carvalho için ise Çin tarafı 1-2 gün içinde kararını verecek. Guangzhou Evergrande'nin yeni forvet almasını ve böylece Alan'ı serbest bırakmasını bekleyen Cim-Bom, golcü oyuncuyu Antalya kampına yetiştirmek istiyor. (Skorer)