Mangala tamam ama...

Oyuncunun menajeriyle de anlaşma sağlandı ama İngiliz kulübü bonservis bedeli için 3,5 milyon avroda diretiyor. Siyah-beyazlı idareciler transfer için görüşmelere devam ediyor.

Çetinkaya gönderildi

Beşiktaş Kulübü, Doktor Sarper Çetinkaya’nın görevine son verdi. Yapılan açıklamada “Çetinkaya’ya bütün emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı. Bu arada siyah-beyazlı kulüpte futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic ile de yollar ayrıldı. (Türkiye Gazetesi)