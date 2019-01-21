Mangala haber bekliyor

Manchester City’nin gözden çıkardığı Fransız stoper için İngiltere’de pazarlıklar yapıldı. Eğer 2 forvet transferinden 1’i gerçekleşirse, tecrübeli oyuncu bedelsiz kiralanacak.

21 Ocak 2019, Pazartesi 05:55
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Mangala haber bekliyor

Geçtiğimiz günlerde soluğu İngiltere’de alan Galatasaray’ın kurmayları, daha önce Jason Denayer transferinde yakın ilişkiler içinde oldukları Manchester City’den Eliaquim Mangala’yı istemişti. Yapılan görüşmelerin son derece olumlu geçtiği, teknik direktör Fatih Terim’in de, şartların uygun olması durumunda Mangala’yı kadrosunda görmek istediği belirtildi. 27 yaşındaki sol ayaklı Fransız stoper, City’de bu sezon hiç forma giymedi ve Pep Guardiola da oyuncusunu gözden çıkarmış durumda. Aslan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcuyu bedelsiz olarak kiralamayı hedefliyor. Eğer 2 forvet transferinden 1’i gerçekleşirse, Mangala da stoper transferi olarak takıma katılabilir.

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