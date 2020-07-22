Mandzukic için yeni formül

Katar ekibi Al Duhail'le yollarını ayıran ve serbest kalan Mario Mandzukic için Beşiktaş'ın, tüm şartlarını zorladığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre 34 yaşındaki oyuncuyla masaya oturan Siyah-Beyazlılar, Hırvat forvete ilk olarak 1 milyon 750 bin Euro teklif etti. Buradan gelecek cevaba göre hareket etmeyi planlayan Kara Kartal'da yönetim, Mandzukiç'in bu rakamı az bulması durumunda 2 yıllık kontrat teklif edeceği yıldız oyuncuya senelik maksimum 2 milyon Euro önerecek. Eğer Mandzukiç bunu kabul ederse, gelecek sezon Beşiktaş'ta olacak. Ancak Hırvat golcüden olumsuz bir yanıt alınırsa ısrarcı olunmayacak ve bu transfer konusu kapatılacak. Bu arada deneyimli oyuncuya İtalya'dan da teklifler geldiği konuşuluyor.

Orhan Yıldırım