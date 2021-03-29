2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'na 2'de 2 ile başlayan İtalya, 31 Mart'ta Litvanya'ya konuk oluyor. Bu karşılaşmada İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, hem galibiyet hem de rekor için sahaya çıkacak.

İtalya, Roberto Mancini yönetiminde uzun süredir yenilgi yüzü görmüyor. Mancini, son 24 maçta 19 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Litvanya karşısında serisini sürdürmek isteyen İtalyan teknik adam, gözünü Marcelo Lippi'nin rekoruna dikti. Mancini, Litvanya karşısında kaybetmemesi halinde Lippi'nin rekoruna ortak olacak. 2006 yılında İtalya'ya Dünya Kupası zaferi yaşatan Lippi 2004-2006 yılları arasında Gök Mavililer ile 25 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

Zirve Pozzo'nun

Bu alanda ilk sırada ise İtalyan teknik direktör Vittorio Pozzo bulunuyor. Pozzo, 1935-39 yılları arasında İtalya ile oynadığı 30 maçta rakiplerine yenilmemişti.

Grupta 2'de 2 yaptı

İtalya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda sırasıyla Kuzey İrlanda ve Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek grupta liderlik koltuğuna oturmuştu.