Manchester’da şok uçak! Burnley taraftarı..

Siyahilere uygulanan şiddete tepkiler son dönemde artmıştı. İşte böyle bir dönemde Manchester City’nin, Burnley’i evinde 5-0 yendiği maç sırasında havada bir uçak belirdi. Küçük uçağın arkasında, ‘Black Lives Matter’ (Siyahların da yaşamı değerlidir) sözüne atıfta bulunularak, ‘White Lives Matter’ (Beyazların da yaşamı değerlidir) yazısı yer alıyordu. Bunu yapan kişinin Jake Hepple isimli Burnley taraftarı olduğu ve pişman olmadığını söylediği bildirildi.

Burnley ise olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.